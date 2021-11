[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 아트컴퍼니 MO2MO가 아이들의 꿈과 희망을 지원하기 위해 미술용품을 전달했다.

9일 광주사회복지공동모금회(광주사랑의열매)에 따르면 MO2MO는 아동양육시설에 1000만원 상당의 아로파스와 컬러링북 등 4900세트를 지원했다.

물품은 광주아동복지협회로 전달돼 아동정서발달 및 심리치유를 위해 사용될 예정이다.

지난 8일 열린 전달식에는 서지안 MO2MO 대표와 이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장이 참석했다.

서 대표는 “어려움을 겪고 있는 아동들이 꿈과 희망을 키워나갈 수 있도록 도움이 되고 싶다”고 말했다.

한편, 아트컴퍼니 MO2MO(모이모)는 예술과 문화로 고객, 시민의 감동을 이끌어내는 감성마케팅 파트너로 자유로운 상상과 끝없는 고민을 통해 모든 이들이 공감하고 함께 참여 가능한 차별화된 문화, 예술 컨텐츠 개발에 힘쓰고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr