산은, KDB 따뜻한 동행…코로나19 피해 예술인 10명 후원

예술인들의 창작활동을 응원하고자 후원 실시

[아시아경제 박선미 기자] 산업은행은 9일 'KDB 따뜻한 동행' 46호 후원 대상으로 코로나19로 인해 공연 취소 등 어려움을 겪고 있는 예술인 10명을 선정하고 예술창작활동을 지속적으로 이어가기 위한 후원금 총 3000만원을 전달했다고 밝혔다.

KDB 따뜻한 동행은 올해 상반기(6월)에 국악 무형문화재 전수자 등 예술인 10명을 후원한 바 있으며, 코로나19 상황이 단계적 일상회복으로 전환된 중요한 시기에 예술인들의 창작활동을 응원하고자 하반기 후원을 실시하게 됐다. 후원 대상은 한국예술인복지재단의 추천을 받아 창작 및 예술활동 지원이 절실한 예술인 10명을 선발했다.

한국예술인복지재단에서 열린 후원금 전달식에는 산업은행 문용기 홍보실장과 한국예술인복지재단 박영정 대표가 참석했다. 양 기관은 메세나 활동 확대 등 문화예술의 발전을 위해 더욱 협력하기로 했다.

한편 산업은행은 지금까지 다양한 사연의 후원 대상을 선정, 이번 지원까지 모두 46차례에 걸쳐 총 7억2000만원의 따뜻한 후원금을 전달했다.

