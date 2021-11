9일 서울 종로구 옛 일본대사관 앞 평화의 소녀상 인근에서 친일 세력 청산을 주장하는 단체 ‘반일행동’과 보수 성향 단체 ‘자유연대’가 집회 장소 선점 문제를 두고 대치하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.