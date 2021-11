[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 KT위즈의 첫 한국시리즈 진출을 기념해 라이브 커머스에서 ‘굿즈 기획전’을 선보인다고 9일 밝혔다.

K쇼핑은 이날 오후 6시30분 뉴발란스에서 제작한 KT위즈 굿즈 특별방송을 진행한다. K쇼핑 모바일과 TV앱을 통해 동시 방송되며, 김주일 KT위즈 응원단장이 출연한다.

이번 방송에서는 창단 첫 우승을 기념하는 디자인으로 소장가치를 높인 티셔츠와 모자를 판매하며, 플리스 자켓과 마스크도 최초 공개된다.

2021년 뉴발란스 어센틱 유니폼과 한정판 밀리터리 유니폼, 정조대왕 유니폼 등도 3만원 할인된 가격에 구매할 수 있다. 방송 중 5만원 이상 구매 인증을 하면 추첨을 통해 3명의 고객에게 선수 사인 유니폼도 증정한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr