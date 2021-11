경북대병원 피부과 이석종 교수, '대한피부암학회' 9대 회장 선출

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북대병원 피부과 이석종 교수가 지난 6일 제16차 대한피부암학회 및 제6회 피부흑색종 심포지엄에서 신임 대한피부암학회 9대 회장으로 선출됐다. 임기는 2024년 2월까지다.

피부암은 과거 한국인에 있어 드문 암으로 사람들의 관심을 받지 못하다 최근 고령 인구의 급격한 증가와 자외선 노출 등 외부 요인 변화로 인해 빠르게 증가하고 있어 2010년대 후반부터 발생 건수 기준으로 국내 10대 암에 포함되고 있다.

이 교수는 경북대병원 피부과 단독으로 2010년 제1회 피부흑색종학회를 성공적으로 시작했고 이후 제4회 학회까지 개최한 이후 대한피부암학회로 운영을 넘겼던 성공적인 과거 경험을 바탕으로 현재도 왕성히 피부암, 특히 흑색종의 연구와 진료에 전념하고 있다.

이석종 교수는 “최근 들어 급격히 효과가 인정되고 있는 피부암의 약물치료(표적치료제, 면역치료제 등)에 대한 교육을 강화하고 한국인에서의 그 효과를 검증하는 과정을 수립하고자 한다”고 말했다.

이어 “피부암 치료 실적을 상향 평준화 할 수 있는 교육을 강화하고 병원 내 다과간 진료 협력을 통한 피부암의 완치율 향상에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편, 대한피부암학회는 대한피부과학회의 공식 산하 학회로 피부암 연구와 치료에 특화돼 있으며, 2005년 대한피부암연구회로 처음 발족해 2006년 첫 학회를 가진 다음 2009년 대한피부암학회로 확대 개편됐다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr