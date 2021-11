"부작용에도 2차 접종 권장…하룻밤 새 아이 아빠가 사망했습니다"…눈물의 靑 청원

"접종 후 가슴 불타는 듯한 증상… 이후 심정지 와"

[아시아경제 나예은 기자] 두 아이를 둔 40대 남편이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 2차 접종 이후 하루도 지나지 않아 사망했다는 사연이 전해졌다.

지난 5일 청와대 국민청원에는 '43세 두 아이의 아빠가 모더나 2차 접종 후 하루도 지나지 않아서 사망했습니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

청원인 A씨는 "저희 남편은 43세의 5살, 11살 두 아이의 아빠이다. 평소에 혈압약을 복용하고 있었으나, 혈압은 잘 조절 되고 있었고, 그 외에 특별한 지병은 없었다"며 "혈압약 이외에는 따로 병원을 가지 않을 정도로 건강했다"고 말했다.

이어 "하는 일이 건설쪽이라 백신을 맞지 않으면 현장 출입이 제한이 생겨 어쩔 수 없이 백신 접종을 할 수 밖에 없었다"고 접종 이유를 밝혔다.

A씨는 "(남편은) 9월19일 오전 11시에 모더나 1차 접종을 했다. 접종 후 증상은 접종 부위의 통증과 약간의 오한 정도였다"며 "(1차 접종) 20일 후부터는 아침만 되면 가슴 부분이 불에 타는 것 같으면서 가슴과 귀에 심한 통증이 있었다"고 말했다.

이어 "남편은 10월24일 오전 11시에 청라 모 병원에서 모더나 2차 접종이 예약되어있었다. 백신 접종 전에 그간 생긴 증상과 병원에서 처방받은 약 복용 내용, 혈압, 당 수치 등을 말했으나 해당 병원에서는 2차 접종이 가능하다며 권장했다"고 주장했다.

그러면서 "1차접종 후유증으로 백신을 맞고 싶지 않았지만, 백신 부작용을 호소해도 2차 접종이 가능하다고 하는 것이 현재 상황이라 어쩔 수 없이 2차 접종을 할 수 밖에 없었다"며 "접종 당일 낮부터 팔 통증과 약간의 오한이 들었지만 심한 상태는 아니었다"고 덧붙였다.

A씨는 "남편은 다음날 아침 8시쯤부터 가슴 부분이 불타는 듯하면서 아픈 증상이 심해져 구급차에 실려 병원에 도착했지만, 심정지가 왔다"며 "제발 살려달라고 의료진에 매달려 애원했지만 남편은 끝내 돌아올 수 없는 곳으로 떠나갔다"고 전했다.

그는 "정부는 백신 접종 후 이상증상이 생기면 진료를 받으라고 하지만 막상 병원에 내원하면 의사소견서를 발급해 주지 않는다"며 "남편의 억울한 희생이 헛되지 않도록, 험한 세상에서 아이들이 구김 없이 잘 자랄 수 있도록 많은 분들이 도와달라"고 호소했다.

