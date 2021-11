[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)이 후원하고 ㈔미래를 여는 문화회가 주최하는 제10회 신안1004청소년·신안꿈키움드림오케스트라 합동 정기 연주회가 지난 6일 목포시민문화체육센터 대공연장에서 열렸다.

8일 군에 따르면 이날 공연은 박우량 신안군수, 장석웅 전라남도교육감 등이 참석한 가운데 진행됐다.

70여 명의 단원은 코로나19 장기화라는 어려움 속에서도 방역 수칙을 준수하며 청소년오케스트라 집중 연습을 해온 African Symphony(아프리칸 심포니) 외 9곡을 연주하며 아름다운 조화와 그간의 성장을 확인할 수 있었다.

이번 연주회는 코로나19의 영향으로 범국민적 피로감이 누적된 가운데 문화체험의 기회가 부족했던 주민들에게 위로와 감동을 전하는 선물이 됐다.

