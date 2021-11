[아시아경제 이민지 기자] 네오리진 네오리진 094860 | 코스닥 증권정보 현재가 910 전일대비 58 등락률 -5.99% 거래량 1,036,046 전일가 968 2021.11.08 14:29 장중(20분지연) 관련기사 [이번 주 유상증자] 10월 셋째 주 공모 일정네오리진, 2번째 신작게임 경영 시뮬레이션 ‘권력의 법칙’ 출시[자금조달]네오리진, 수익성 개선 언제쯤 가능할까 close 은 네이버클라우드 주식회사와 9억8440만원 규모로 TESS TAS Appliance(40G) 4대 공급 계약을 체결했다고 8일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 10.39%에 해당하는 것으로 계약기간은 다음달 3일까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr