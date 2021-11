경기교육청, 교원 전문성 제고위해 16개 기관과 업무협약

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 교원들의 전문성 제고를 위해 지역 소재 대학 등과 손을 잡았다.

경기교육청은 8일 지역별 교원연수를 위해 도내 대학ㆍ기업ㆍ교육관 등 16개 기관과 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

경기교육청은 이날 협약에 따라 관련 기관들과 협의체를 운영하고 연수 기획 단계부터 협업해 내년부터 지역 기반 교원 연수를 진행하게 된다.

경기교육청은 앞서 빠른 사회 변화, 학생 진로중심 미래교육, 고교학점제 준비 등 교원들이 새롭게 역량을 개발하고 재교육할 수 있는 기회가 필요하다는 현장 의견을 반영해 도내 4700여 학교, 9만여 명의 교원이 가까운 연수기관에서 여러 분야 교육에 쉽게 참여할 수 있는 연수체제 개편을 추진해왔다.

고효순 경기교육청 교원역량개발과장은 "코로나19 이후 선생님들이 여러 분야에서 전문성을 높일 수 있도록 연수원, 지원청, 지역기관, 대학 등 전문 기관들과 협력해 최선을 다해 지원하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr