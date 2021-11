신세계 시코르, '미래형 뷰티숍'으로…AI가 화장품 골라준다

스마트 미러 팝업 공간…피부 타입 측정하고 화장품 추천

AI 자율주행 로봇이 시코르 소개하며 소통

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점의 뷰티 편집숍 '시코르(CHICOR)'가 미래형 매장으로 진화하고 있다. 최신 트렌드에 민감한 2030세대들을 위해 새로운 뷰티테크(beauty+technology)를 시도한다는 전략이다.

시코르는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 능동적으로 정보를 찾는 '스마트 컨슈머(smart comsumer)'라는 데 주목했다. 체험형 콘텐츠를 찾아다니고 경험을 공유하는데 익숙한 고객층을 겨냥해 다양한 디지털 서비스를 제공하고 있다.

시코르는 대전신세계 아트 앤 사이언스(Art & Science)에 인공지능(AI)이 함께 하는 팝업 매장을 선보인다. 신세계백화점이 만든 화장품인 '오노마'를 AI 기반 스마트미러인 'Z미러'로 만날 수 있는 공간이다. 체험존에서는 스마트 미러를 통해 자신의 피부를 진단하고 분석할 수 있다. 인공지능 기술을 통해 9가지 종류 중 내 피부를 알아보고 부족한 부분을 파악한다. 다크서클, 주름, 탄력 등 세밀하게 분류, 피부타입에 맞는 메이크업 방법 등 다양한 경험도 부가적으로 제공한다. 판매존에서는 측정 결과에 따라 고객에게 적합한 오노마 스킨케어 제품을 추천해준다. 이번 팝업은 대전신세계 6층에서 오는 18일까지 이어진다. 스마트 미러 서비스는 향후 다른 타 매장 도입도 검토 중이다.

오노마는 고기능성 에센스로 유명한 스킨케어 브랜드다. 수분, 보습, 미백, 탄력 등 고민에 따라 맞춤형으로 골라 쓸 수 있는 6종류의 에센스가 대표 상품이다. 성별이나 연령에 상관 없이 쓸 수 있는 제품이다.

대전신세계 Art & Science에는 시코르를 소개하는 AI 로봇인 인티그리트의 자율주행 미디어 봇 '큐브릭'을 선보인 바 있다. 자율주행 미디어 봇 이란 스스로 매장을 돌아다니며 고객과 소통하는 역할을 할 수 있는 기기다. 공간이나 환경에 따른 정보와 광고, 캠페인 등 차별화된 서비스를 제공하고 다양한 전략을 실행할 수 있는 새로운 모바일 미디어로 꼽힌다.

현재 미디어 봇 큐브릭은 시코르와 관련된 내용을 고객들에게 소개하는 미디어 광고 기능을 하고 있으나 향후 안면인식 기술과 빅데이터 기술을 활용해 고객에게 맞는 상품을 추천하는 등 다양한 유통 서비스를 확대 적용할 예정이다.

시코르는 지난해 7월 공식 온라인몰인 시코르닷컴을 오픈했다. 시코르닷컴은 오픈 1년 3개월 만에 회원 수 42만명을 넘어섰다. 2030세대 고객 수는 83%로 매출 비중은 전체의 81%를 차지한다.

김묘순 신세계 코스메틱잡화담당 전무는 "비대면 쇼핑이 대세로 떠오르며 화장품 산업에서도 디지털화는 선택이 아닌 필수가 됐다"며 "K-뷰티와 최신 기술이 융합된 시코르 만의 차별화 된 뷰티테크 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

