서울새활용플라자 4년…입주기업 연 매출 100억, 누적방문자 37만명

미국, 영국 등 17개국 포함 국내외 80여개 기관에 서울시 새활용 정책 노하우 전수

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 새활용 산업 육성을 위해 2017년 9월 개관한 서울새활용플라자가 4년만에 입주기업 연 매출 100억 및 누적 방문자 37만명을 달성했다고 8일 밝혔다.

서울시에 따르면 서울새활용플라자에는 현재 35개의 기업이 입주해 있으며 이들 기업의 입주기업의 연매출액은 올해 9월 기준 약 100억원으로 코로나19 장기화로 인한 경기 침체에도 불구하고 2018년대비 매출액이 30%이상 증가했다.

서울새활용플라자 입주기업은 폐기물에 디자인적 요소와 가치를 더한 새활용 제품 제작 및 판매, 재사용 물품 선별 처리, 전자제품 수리 및 시민체험 교육 등 다양한 사업 활동을 하며 지구를 살리는 친환경?윤리적 생산으로도 주목을 받고 있다.

한편 서울새활용플라자는 학생, 교사, 일반시민 등을 대상으로 다양한 체험 및 전시, 교육 프로그램을 운영해 새활용에 대한 인식제고 및 새활용 문화를 널리 알리기 위해 노력해 왔으며, 개관 이후 올해 9월까지 37만명이 방문하고, 4만 1000명이 탐방 및 교육 프로그램에 참여했다.

서울새활용플라자의 새활용 기업 육성 프로그램은 국내외에서 큰 관심을 받고 있다. 개관 이후 미국, 영국, 독일, 덴마크, 아랍에미리트(UAE) 등 해외 17개국을 포함해 국내 지자체, 기업 등 80여개의 기관에서 벤치마킹을 위해 방문하는 등 서울형 자원순환정책을 소개하는 구심점 역할을 수행하고 있다.

한편 서울시는 포장재 없는 소비문화의 확산을 위해 서울새활용플라자 내 제로웨이스트 체험공간인 ‘제로숲’을 11월말까지 시범 운영하고 있다. 정미선 자원순환과장은 "최근 업사이클링이나 제로웨이스트 등 친환경 생활습관에 대한 시민들이 관심이 높다"며 "서울시는 앞으로 새활용 기업에 대한 지원을 늘려 새활용 산업을 더욱 활성화시키고, 보다 많은 시민들이 관심을 갖고 함께할 수 있는 프로그램을 지속적으로 개발해 서울새활용플라자가 서울의 대표적인 자원순환 거점공간으로 더욱 발전할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

