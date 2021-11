BTS·콜드플레이 'My Universe' 뮤비, 유튜브 조회수 1억뷰 돌파

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)과 콜드플레이(Coldplay)의 협업곡 '마이 유니버스'(My Universe) 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.

8일 방탄소년단 소속사 하이브에 따르면 지난 9월30일 콜드플레이 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 ‘My Universe’의 뮤직비디오 유튜브 조회수가 지난 6일 오후 4시1분께 1억뷰를 돌파했다.

‘My Universe’는 콜드플레이 9집 ‘Music Of The Spheres’ 앨범의 수록곡이다. 콜드플레이와 방탄소년단이 작사·작곡했으며 맥스 마틴(Max Martin)이 프로듀싱에 참여했다. 이 곡은 발매 직후 국내 주요 음원 사이트에서 실시간 차트 최상위권에 자리했다. 영국 오피셜 차트(10월1일 자)에서는 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’ 3위를 차지했다. 또 미국 빌보드 차트(10월9일 자)에서는 진입과 동시에 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’ 정상을 차지, 방탄소년단의 6번째 ‘핫 100’ 1위 곡으로 기록됐다.

세계적 감독 데이브 마이어스(Dave Meyers)가 연출을 맡은 ‘My Universe’ 뮤직비디오는 우주를 배경으로 한 초대형 스케일로 눈길을 끈다. 영상은 방탄소년단과 콜드플레이, 외계인 밴드 ‘슈퍼노바 7(Supernova 7)’ 등 서로 다른 행성에 있는 세 그룹이 홀로그램으로 연결돼 함께 공연을 펼치는 모습을 담고 있다.

한편, ‘My Universe’는 미국 빌보드 최신 차트(11월6일 자) ‘핫 100’에서 20위에 오르며 5주 연속 상위권을 유지했다.

