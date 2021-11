▶이두석(전 문화일보 편집국장)씨 별세, 이길재(쌍용건설 차장)·이석재(큐브렉스 상무)씨 부친상 = 7일 오후 3시, 서울아산병원 장례식장 6호실, 발인 9일 오전 9시40분, 장지 천안공원묘지.

