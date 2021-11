이준석 "이재명은 당심도 민심도 버린 후보"

[아시아경제 금보령 기자] 이준석 국민의힘 대표가 이재명 더불어민주당 대선 후보를 놓고 '당심도 민심도 버린 후보'라고 비판했다.

이 대표는 7일 페이스북을 통해 "윤석열 국민의힘 대선 후보야 치열한 경쟁 속에서 여론조사 10% 정도의 격차라면 나올 수 있는 수치이고 당원투표와 합산해서 이길 수 있는 수치지만 민주당은 3차 선거인단 62대 28에서 28받은 후보가 선출된 거 아닌가"라며 이같이 밝혔다.

이에 앞서 이 후보 선대위 대변인인 박성준 의원은 논평을 내고 "윤 후보는 민심을 얻지 못했고, 민심과 동떨어진 모습을 보였지만 국가원수를 뽑는 선거에 국민의힘 후보가 됐다"며 "민심이라는 거대한 바다가 아닌 동네 저수지에서 뽑힌 선수인 셈"이라고 얘기했다. 윤 후보가 일반국민 여론조사는 홍준표 의원보다 10%포인트 적게 나왔으나, 당원 투표에서 23%포인트 앞선 끝에 후보가 됐다는 점을 언급한 것이다.

이 대표는 "62대 28에서 28 받은 후보가 선출된 것은 동네 저수지 이전에 회차별 합산방식의 당신들 경선이 특이해서 그냥 뽑힌 것"이라며 "3차 투표에서 이 후보는 당심도 민심도 버린 후보였다"고 꼬집었다. 이 후보는 민주당 3차 선거인단 투표에서 28%를 득표한 바 있다.

윤석열 캠프 종합지원본부장인 권성동 의원도 같은 날 페이스북에서 "참으로 어이가 없다"며 "정통성 취약한 '사사오입' 후보 측이 도대체 무슨 자격으로 국민의힘 투표 결과를 논하는 것인가"라고 지적했다.

권 의원은 "대다수 상식적인 국민의 생각은 애써 무시하고 '조국 수호'하고 '대장동 수호'하는 민주당 저수지의 당심이 이 후보를 뽑은 것"이라며 "진정 이 후보 측이 거대한 민심의 바다를 존중한다면, 65%가 넘는 대장동 게이트 특검 도입 민심부터 살피길 바란다"고 강조했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr