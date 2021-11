대학생 졸업작품·창작물, ‘지식재산’으로 보호된다 … 동명대 ‘디자인 공지증명’ 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 메타버스 수업보고서, 졸업작품 등 강의시간에 쏟아내는 대학생들의 디자인 창작물이 ‘지식재산’으로 보호받을 전망이다.

동명대가 학생 창작물을 지식재산으로 보호하려는 첫걸음을 뗐다.

‘디자인 공지증명’을 4개 교과목 수강생에 모두 적용키로 했다. 디자인 공지증명으로 학생이 자신의 창작물을 지식재산으로 등록하는 방법을 알게 하고, 또 실제로 등록토록 체계화한다.

메타버스 활용이 확산하는 추세에서 온라인상에서 권리보호가 개인뿐 아니라 국가 사회적으로 매우 중요한 이슈가 되는 데 대해 대학이 발 빠르게 움직이는 것이다.

한국디자인진흥원이 진행하는 ‘디자인 공지증명 시스템’이란, 디자인 등록·출원 전에 창작물의 디자인 침해를 예방하도록 하는 제도이다.

디자인권을 등록하기도 전에 모방되는 피해를 막기 위해 디자인 창작자와 창작 시기를 증명하는 체계이다.

이 공지증명을 해놓으면 특허권을 따내기 전이라도 창작 디자인의 법적 대응력을 갖출 수 있다.

메타버스 졸업전시 등을 이미 시행하고 있는 동명대학교 시각디자인학과는 4학년 과정 4개 교과목 수강생 36명에 대해 ‘디자인 공지증명’을 모두 시행키로 했다.

졸업작품, 포트폴리오, 디자인프레젠테이션 3개 교과목에서 정원준, 신인식, 김재익, 원종윤 교수가 뜻을 모아 학생들의 출품작에 대해 지식재산 보호 조치를 취하기로 했다.

시각디자인학과 원종윤 교수는 수업 이외 학생의 지식재산 확보 업무를 돕고 있는 ‘동명 아이디어 클럽’과 대학의 지식재산교육선도대학사업단 김지헌 교수(변리사) 등과 협력해 재학생 지식재산 확보를 지원할 계획이다.

원 교수는 “수업 결과물을 특허청에 특허나 디자인 등록할 계획”이라며 “대학생 학술대회 논문 등 지식재산을 꾸준히 쌓아가고 있고, 계속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

시각디자인학과 정원준 학과장은 메타버스를 활용한 온라인 졸업 전시 이후 학생의 디자인 권리보호를 위해 디지털 리터러시 교육을 준비하고 있다.

정 학과장은 “이번 교육의 핵심은 디자인 공지증명으로 학생이 자신의 창작물을 지식재산으로 등록하는 방법을 알게 하고, 또 등록을 실제로 하는 것”이라고 설명했다.

대학생이 재학증명서와 등록 절차를 거치면 이 서비스가 무료로 제공된다.

동명대 시각디자인과는 앞서 2학기 실습 교과목을 메타버스(게더타운)로 가졌다.

또 2021년도 시각디자인학과 졸업전시회도 메타버스로 열었다. 3D 메타버스 전시장 ‘믐’(MEUM)에서 전시 관람을 진행했고, 온라인 웹사이트인 ‘비핸스(Behance)’에 예비졸업생 32명의 작품 전시행사도 했다.

동명대가 재학생의 지식재산 보호에 나선 이유가 또 있다. 각종 공모전에 낸 출품작들이 연이어 수상하면서 보호해야 할 디자인 수준으로 인정받고 있기 때문이다.

2021대한민국옥외광고대상(주최 행정안전부) 본선에서 시각디자인학과 정시윤, 허혜진 학생이 창작광고물 부문 행안부 장관상을 수상했다.

부산시가 주최한 부산옥외광고대상에서도 20개 작품이 줄줄이 수상했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr