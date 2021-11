더 샵스 앳 센터필드, 글로벌·프리미엄 브랜드 입점

단순 오피스 건물 탈피, '프리미엄 라이프스타일 센터'로

레스토랑 알렌&와인바 컨티뉴엄, 모퉁이우LAB 등 파인다이닝 오픈

하입비스트 카페 '하입빈즈', 번개장터 'BGZT 컬렉션'도



[아시아경제 김유리 기자] 신세계프라퍼티의 프리미엄 라이프스타일 센터 '더 샵스 앳 센터필드'는 최근 글로벌·프리미엄 브랜드가 잇따라 입점했다고 7일 밝혔다.

더 샵스 앳 센터필드는 "기존 서울 중심가 빌딩은 주로 사무실로 빼곡하거나 지하 아케이드를 인근 직장인을 위한 식당가로 조성한 형태가 대부분으로, 오피스와 라이프 공간이 구분된 경우가 많았다"며 "더 샵스 앳 센터필드는 단순 오피스 건물에서 벗어나 폭넓은 식음(F&B) 매장, 최고급 파인다이닝, 글로벌 카페, 프리미엄 스파와 요가, 골프 등 고객 취향을 섬세하게 반영했다"고 말했다.

더 샵스 앳 센터필드는 난 6월 오픈한 고메스트리트에 이어 캐주얼 F&B(지하 1층), 다이닝&와인(지상 1층), 파인다이닝(지상 2층)을 선보이고 있다.

미쉐린 2스타 임프레션을 이끌었던 알렌 셰프와 그의 팀이 프렌치 파인 다이닝 '레스토랑 알렌'과 '와인바 컨티뉴엄'을 새롭게 오픈한다. 국내 1세대 하이엔드 한우 오마카세 전문점인 '모퉁이우'는 센터필드 '모퉁이우LAB'을 연다.

패션 라이프 웹 매거진 '하입비스트'의 카페 '하입빈즈(Hypebeans)' 글로벌 카페 1호점도 들어선다. 홍콩 외 글로벌 최초로 오픈한 '하입빈즈 센터필드'에서는 시그니처 음료인 '포레스트 마차 라떼', '화이트 트러플 카페 라떼', '레몬민트 콜드브루' 등을 맛볼 수 있다.

조선호탤앤리조트의 대표 플라워&라이프스타일 숍 '격물공부'에서는 전문 플로리스트와 함께하는 소규모 플라워 클래스를 진행한다. 웰니스 복합문화공간 '에이와'는 직장인의 삶의 활력을 제공하기 위해 체형 교정 프로그램과 새벽 요가 등의 프로그램을 마련한다.

최근 골프의 인기가 급증하는 가운데 총 30타석을 마련, 개인 골프 레슨과 연습이 가능한 'GDR 아카데미'와 전 세계 골프 브랜드 및 시타 공간을 갖춘 'AK골프 프레스티지'도 들어왔다.

이달 말에는 'BGZT Collection by 번개장터'도 입점한다. 프리미엄 라이프스타일 아이템을 한데 모았다. '영포티' 고객을 겨냥, 트렌드세터를 위한 공간으로 운영될 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr