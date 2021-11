美 힙합 콘서트서 압사 사고…최소 8명 숨지고 수백명 부상

한꺼번에 관객들 무대로 몰려 발생…공연 중단

[아시아경제 김희윤 기자] 미국 텍사스주 휴스턴에서 열린 야외 음악 축제에서 압사 사고가 발생해 최소 8명이 숨졌다.

6일(현지시간) 미국 NBC방송은 전날 오후 9시15분께 휴스턴 NRG 파크에서 열린 애스트로월드 뮤직 페스티벌에서 사고가 발생했다고 보도했다.

사고는 콘서트 분위기가 달아오르면서 흥분한 관객들이 순식간에 무대로 몰려들면서 발생했다.

새뮤얼 페냐 휴스턴 소방서장은 기자회견에서 "약 5만 명의 군중이 무대 앞으로 몰려들기 시작했고, 관객 일부가 공황에 빠졌다"며 "오늘 밤 최소 8명의 사망자와 수십 명의 부상자가 발생했다"고 밝혔다.

이어 그는 "300명 이상의 관객이 행사장에 마련된 긴급 진료소에서 치료를 받았다"며 "총 23명의 환자를 인근병원으로 이송했고 이 중 11명은 심장마비 증상을 보였다"고 말했다.

소방당국은 이날 사고로 현재까지 최소 8명이 사망한 것으로 파악하고 있다.

휴스턴 지역방송 KPRC는 이날 낮 공연에도 수백 명의 관객이 보안 장비를 제치고 행사당으로 달려들어가는 등 과열양상을 보였다고 전했다.

이날 사고는 래퍼 트래비스 스콧이 무대 준비를 하는 동안 관중들이 몰려들어 발생한 것으로 알려졌다. 주최 측은 압사사고 발생 후 뒤늦게 공연을 중단시켰다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr