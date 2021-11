'국힘 최종후보' 윤석열 "요소수 대란, 정부 그동안 뭐 했나"

"대통령 되면 정부 차원 컨트롤타워 설치할 것"



[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대선후보인 윤석열 전 검찰총장은 요소수 품귀 현상 관련 관련해 "정부는 그동안 뭘 했는지 의문"이라며 "지금이라도 대중국 특사단을 준비하고 모든 외교적 노력을 기울여야 한다"고 촉구했다.

윤 전 총장은 5일 자신의 페이스북에 "중국이 요소수 수출 제한을 지난달 15일 시작했지만 우리 정부는 이달 2일에야 관계부처 회의를 열었다"며 "문(文)정부는 온 힘을 다해 요소수 대란 극복에 나서라"고 말했다.

그는 중국 정부에 통관협조를 요청하거나 수입선을 다변화한다는 등 정부의 대책에 대해 "원론적인 내용"이라고 비판했다.

또 "매점매석을 금지하겠다고 하는데 전형적인 뒷북 대응"이라며 "산업용 요소를 차량용으로 전환해 사용한다는 방안도 업계에서는 현실적으로 어려운 일이라고 한다"고 말했다. 그러면서 "국가가 있어야 할 곳에 국가가 없다"고 지적했다.

윤 전 총장은 문 정부의 '소부장'(소재부품장비) 대책도 비판했다. 그는 "해외 의존도가 절대적으로 높은 품목들에 대해서는 수입선 다변화 등을 추진한다고 해놓고, 요소수 사태는 미리 막지 못했다"고 꼬집었다.

이어 "우선 중국의 규제 해소를 통해서 발등에 떨어진 불을 꺼야 한다"며 "야당도 정부의 노력에 힘을 보태겠다"고 말했다.

장기 대책과 관련해서는 "요소수 같은 생활과 밀접한 품목들의 공급망 리스크 관리를 위한, 국가 차원의 공급망 컨트롤타워 구축이 절실하다"고 밝혔다.

아울러 "제가 대통령이 되면 정부 차원의 컨트롤타워를 설치하겠다"라며 "해외 의존도가 높고, 특히 특정 국가에 수입을 의존하는 희귀자원, 원료를 파악하여 장단기 수급 대책을 마련하겠다"고 밝혔다.

한편 요소수는 경유 차량에서 발생하는 발암물질인 질소 산화물을 물과 질소로 바꿔주는 성분으로, 트럭 등에 의무 장착하는 질소산화물 저감장치(SCR)에 들어가는 필수 품목이다.

