홍준표·유승민·원희룡의 깨끗한 승복…"반드시 정권교체 하자"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 홍준표 국민의힘 의원과 유승민 전 의원, 원희룡 전 제주도 지사 등은 5일 윤석열 전 검찰총장의 국민의힘 대선후보로 선출한 것과 관련해 승복 의사를 밝혔다.

홍 의원은 이날 백범김구기념관에서 진행된 국민의힘 전당대회에서 패배를 확인한 뒤 "경선 결과를 깨끗하게 승복한다"고 말했다.

그는 "이번 경선에서 마지막까지 치열하게 국민적 관심을 끌어준 것이 제 역할이었다"면서 "윤 후보께 축하드리고, 국민 여러분과 당원동지 여러분들이 합심해 정권교체에 꼭 나서달라고 당부드린다"고 말했다.

홍 의원은 여론조사에서는 윤 후보에 앞서지만, 당원투표에서 뒤져 2위를 차지했다.

3위를 차지한 유 전 의원 역시 "경선 결과에 깨끗이 승복한다"며 "당원의 본분으로 돌아가서 대선 승리를 위해 백의종군하겠다"고 밝혔다. 유 전 의원은 "경선 과정에서의 일 모두 잊고 당 화합과 정권교체를 위해 함께 힘 써주시길 바란다"고 말했다. 그는 "저는 여기서 끝나지만 개혁보수를 위한 저의 마음은 변화가 없다"며 "함께 대선에서 승리해서 대한민국이 승리하는 그 날이 오기를 바란다"고 말했다.

원 전 지사 역시 "국민과 당원의 선택에 깨끗이 승복한다"고 말했다. 그는 "정권교체가 4개월간의 길이 만만치 않고 우리가 원하는 대로 되지 않을 수 있다"며 "저 원희룡 역시 여러분과 함께 최선의 역할을 다하기 위해 모든 것을 바치겠다"고 말했다.

