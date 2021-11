[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임종배)는 유엔참전용사 국제추모의 날을 맞아 ‘나는 퀴즈인이다’ 온라인 퀴즈대회를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 퀴즈대회는 6·25전쟁에 참전한 유엔참전용사의 숭고한 희생과 공헌을 기억하고 국민과 함께 감사하는 마음을 나누고자 마련됐다.

오는 18일까지 선착순 2000명까지 온라인 퀴즈인 프로그램에 접속해 진행한다.

만점자 50명과 참가자 100명을 추첨해 각각 CU모바일 상품권 1만원권, 5000원권을 지급할 계획이다.

임종배 광주지방보훈청장은 “온라인 퀴즈대회를 통해 6·25전쟁에 참전한 유엔참전국을 알아보고, 즐겁게 퀴즈도 풀면서 코로나19로 쌓였던 스트레스도 날리고 경품도 타는 1석 2조의 시간을 가지면 좋겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr