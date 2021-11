창원시가 수출전선 뛰어들었다 … 인도네시아 '온라인 수출상담회' 지원, 215만달러 결실

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 수출 중소기업을 도와 '쏠쏠한 재미'를 봤다.

경남 창원시는 관내 기계 소비재 분야 수출중소기업의 인도네시아 수출 확대를 위해 지난 3일부터 이틀간 온라인 수출상담회를 열었다고 5일 밝혔다.

이 상담회에서만 총 25건에 635만달러의 수출 상담 실적을 냈고 215만 달러의 계약을 성사시켰다.

창원시는 수출경쟁력 강화를 위해 전개한 '2021 해외무역 사절단 파견 지원사업'의 하나로, 인도네시아 자카르타 현지 시장조사를 통해 구매력이 입증된 기계?소비재 업종의 현지 바이어 25개사를 초청해 1:1 화상상담을 추진했다.

앞서 창원산업진흥원은 그동안 진행했던 온라인 상담을 통해 축적된 경험을 바탕으로 기업 홍보물, 제품, 샘플을 사전에 현지 발송했다. 해외바이어에 맞는 통역원을 사전 섭외하고 교육해 원활한 상담이 이뤄지도록 지원했다.

창원시는 사전 수요조사를 통해 인도네시아 자카르타 민간네트워크와 협업해 바이어들의 관심 품목을 확인하는 등 거래 성사 가능성을 높이는 데 주력했다.

또 원활한 상담과 계약 체결을 위해 통역을 지원하고 동시에 사후관리를 지속해 구매의향, 향후계획, 추가 계약 성과 등을 이끌어 낼 계획이다.

백정한 진흥원 원장은 "인구 2억8000만명 규모의 인도네시아 시장은 지속적인 경제성장과 한류 열풍에 힘입어 코로나19 이후 시장 확대 가능성이 매우 클 것으로 예상된다"며 "포스트 코로나 시대에 대응하는 수출전략을 세울 수 있도록 지원방안을 마련하겠다"고 말했다.

추후 예정된 온라인 화상 수출상담회에 참여를 원하는 기업은 창원산업진흥원 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

