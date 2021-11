박주민 "김웅, 이러려고 법 배웠나…이러니 '법꾸라지' 소리 듣지"

"나라가 뒤집어질 불법을 저질러도, 증거만 없으면 되는 것 아니냐는 법 기술자적 생각만 하고 있는 거냐"

[아시아경제 김소영 기자] 박주민 더불어민주당 의원이 '고발 사주' 의혹에 연루된 김웅 국민의힘 의원을 향해 "이러려고 법 배운 게 아니지 않나. 제발 정직하게 좀 살자"고 목소리를 높였다.

박 의원은 4일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "선거개입, 고발사주 같은 나라가 뒤집어질 불법을 저질러도, 증거만 없으면 되는 것 아니냐는 법 기술자적 생각만 하고 있는 거냐"라며 이같이 말했다.

그는 "어제 김웅 의원이 공수처에 소환되어 조사를 받았다. 출석 전 기자들을 만나 매우 억울하다는 듯 이 얘기 저 얘기 했는데, 정작 필요한 얘기는 전혀 하지 않았다"고 운을 뗐다.

이어 "자꾸 이러니까 '법꾸라지'라는 말을 듣는 것"이라며 "김웅 의원은 동문서답 하지 마시고 ‘저희’가 누군지만 말하면 된다. 다시 묻는다. '저희'가 도대체 누구인가"라고 따져 물었다.

그러면서 "제보와 관련해 전혀 기억이 나지 않는다고 하는데, 대검과는 아무런 관련이 없다는 말을 반복하고 있다. 이건 마치 사진 속 인물이 누군진 모르지만 조폭이 확실하다던 이상한 변호사의 말처럼 어이가 없다"고 강하게 비판했다.

'고발 사주' 의혹의 핵심 인물로 지목된 손준성 검사에 대해선 "'손준성 보냄'이 버젓이 찍혀 있는데 누군가 제보한 고발장을 되돌려준 것뿐이라고 한다. 이게 무슨 우편이나 출력물이 아닌데 뭘 되돌려줬다는 말이냐. '손준성 보냄'은 반송이 아니라 공유를 의미한다"고 반박했다.

이어 "텔레그램을 손 검사 혼자 쓰는 것도 아닌데 이런 어이없는 이야기를 하니 황당할 뿐"이라며 "이건 국민들을 정말 우습게 보는 것이며 거짓말에 예의도 없고 성의도 없는 것"이라고 질타했다.

끝으로 "김 전 검사(김웅 의원)님, 손 검사님 아무리 발버둥쳐도 진실은 밝혀진다"고 압박했다.

