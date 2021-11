서울 아파트 매수심리 8주 연속 하락…서북권 '기준점' 이하

한국부동산원 주간아파트값 동향

서북권 6개월만에 매수심리 '0' 이하

집값고점 인식에 대출규제 강화 영향

전세지수도 하락…매물 쌓이는 중

서울의 아파트 매수 심리가 8주 연속 하락했다. 서북권은 6개월 만에 처음으로 기준선(100) 이하로 떨어졌다. 집을 사겠다는 사람보다 팔겠다는 집주인이 더 많아졌다는 것이다. '집값 고점' 인식이 확산하고 대출규제가 강화되면서 시장 분위기가 바뀌고 있다는 분석이 나온다.

5일 한국부동산원의 주간아파트값 동향 시계열 자료에 따르면 이번주 서울 아파트 매매수급지수는 100.7로 조사됐다. 지난 4월12일 100.3을 기록한 이후 6개월여 만에 가장 낮은 수치다. 최근 8주 동안에는 연속으로 하락세를 보이고 있다.

이 지수는 부동산원이 회원 중개업소 설문과 인터넷 매물 건수 등을 분석해 수요와 공급 비중을 지수화한 것으로, 100을 기준으로 '0'에 가까우면 공급이 수요보다 많다는 것을 의미한다. 반대로 '200'에 가까울수록 수요가 공급보다 많다는 뜻이다.

서울은 집값 상승에 대한 기대감으로 그동안 높은 매수세를 보였지만 최근에는 집값이 고점에 달했다는 인식이 퍼지면서 매수세가 급감했다. 집주인이 부르는 호가와 실제 시장에서 수요자가 원하는 가격의 격차도 과도하게 커져 거래가 얼어붙었다는 게 일선 중개업계 설명이다.

실제 이번주 마포·서대문·은평구 등 서북권의 매매수급 지수는 99.8로 지난 4월26일(98.9) 이후 처음 100 이하로 떨어졌다. 종로·용산구 등이 위치한 도심권(100.7)과 영등포·양천·구로·동작구 등 서남권(100.6)도 지난주보다 매매 수급지수가 떨어졌다. 강남·서초·송파·강동구 등 동남권은 100.5를 기록해 지난주(100.4)보다 조금 올랐지만 열기는 다소 식었다.

서울 전세수급 지수도 하락세를 보이고 있다. 전세수급 지수는 101.2로 지난주(102.4)보다 1.2포인트 낮아졌다. 지난해 11월11일(100.4) 이후 약 1년 만에 최저치다. 도심권과 동남권은 각각 99.5, 99.6으로 기준선인 100 이하로 떨어졌다. 전세값 역시 과도하게 오르면서 시장에 매물이 쌓이고 있는 것으로 해석된다.

