수도권 '병상확보 행정명령' 발동…2차관 "1만 병상 확충"

류근혁 중대본 1총괄조정관 모두발언

재택치료 관리체계 정교화

수능 앞둔 청소년·돌파감염 고령층

추가 백신 접종 대책 추진 당부

[아시아경제 차민영 기자] 정부가 코로나19 확진자가 하루 7000명이 나오더라도 의료대응이 가능하도록 수도권 지역 병원에 '병상확보 행정명령'을 발동한다고 5일 밝혔다.

류근혁 중앙재난안전대책본부(중대본) 1총괄조정관(보건복지부 제2차관)은 이날 오전 중대본 회의 모두발언에서 "하루 7000명의 확진자가 나오더라도 대응이 가능하도록 오늘 수도권 지역에 병상확보 행정명령을 발동한다"며 "상황에 따라 하루 1만명의 환자가 발생해도 감당할 수 있는 수준까지 병상을 확충해 나갈 것"이라고 밝혔다.

재택치료 관리체계도 보다 정교하게 보완한다. 류근혁 2차관은 "운영실태를 전면 재점검해 대상자 선정, 치료물품 지급, 건강상태 모니터링, 비상시 이송체계까지 빈틈이 없도록 신속히 정비하겠다"며

그러면서 "재택치료는 단계적 일상회복이 진전될수록 더 확대되고 보편화될 것"이라며 "병상 여유가 있는 비수도권 지자체에서도 전담인력 확보와 협력 의료기관 지정 등 재택치료 체계 운용과 구축을 서둘러달라"고 당부했다.

청소년과 고령층에 대한 백신 접종 촉구도 언급했다. 그는 "최근 청소년과 고령층이 전체 확진자의 절반 가량을 차지하고 있다"며 "곧 수능시험과 전면등교를 앞두고 있는 만큼, 청소년층의 확산세를 간과해서는 안된다"고 강조했다.

이어 "교육당국은 지자체와 함께 학교뿐만 아니라 학원과 피시방 등 학생들의 출입이 잦은 시설에 대한 방역 점검을 강화해 주시기 바란다. 아동·청소년의 예방접종도 중요한 과제"라고 짚었다. 질병청에는 전문가의 도움을 받아 이상반응 사례 등 청소년 접종상황을 면밀히 분석해 그 결과를 부모님과 청소년들에게 투명하게 설명해줄 것을 촉구했다.

류근혁 2차관은 "최근 70대 이상 확진자의 77.4%가 돌파감염으로 확인되면서 고령층 추가접종도 시급한 것으로 판단한다"며 "의료기관의 접근성이 떨어지는 지자체는 지역여건에 맞는 접종지원대책을 마련하여 적극 추진해 주시기 바란다"고 했다.

이어 "각 중앙부처에서는 소관시설 종사자 및 이용자에 대한 추가접종이 차질 없이 이뤄지도록 지자체와 협력체계를 유지하고 지원해주시길 당부드린다"며 "질병청과 관계부처는 8개월 간 쌓은 백신접종 실증 데이터를 토대로 국민들께서 안심하고 편리하게 맞을 수 있는 추가접종을 위해 적극 노력해달라"고 덧붙였다.

한편, 정부는 지난 4일부터 2주간 관계부처와 지자체 합동으로 방역이행실태 특별점검을 시작한다. 일상회복의 연착륙을 위해 변경된 방역수칙을 현장에서 안내하고 계도한다. 점검 과정에서 발견되는 고질적인 방역위반 행위에 대해서는 엄정 조치할 방침이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr