"전국 떡볶이 다 모입니다"

배민, '2021 배민 떡볶이 마스터즈' 개최

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족을 운영하는 우아한형제들(대표 김범준)은 오는 8일부터 12일까지를 '떡볶이 위크'로 정하고 '2021 배민 떡볶이 마스터즈 떡볶이 대잔치'를 진행한다고 5일 밝혔다.

배민 떡볶이 마스터즈는 국민 간식 떡볶이를 사랑하는 사람들을 위한 축제다. 2019년 처음 시작한 이래 올해 3회째를 맞았다. 올해부터는 행사 콘셉트가 다소 달라진다. 지금까지 배민 떡볶이 마스터즈가 최고의 떡볶이 고수를 가려왔다면 올해는 떡볶이를 좋아하는 누구나 즐기는 데 초점을 뒀다.

이번 행사는 유튜브 인기스타 박막례 할머니의 국물떡볶이 최초 공개, 전국의 떡볶이 맛집 밀키트 판매, 프랜차이즈 떡볶이 브랜드 할인까지 떡볶이에 대한 모든 것을 배달의민족에서 즐길 수 있도록 했다.

배민은 이번 행사를 위해 여성댄서 크루 '훅'과 함께 떡볶이송 댄스비디오도 제작했다. 훅 멤버 7명이 가래떡에서 떡볶이로 변신하는 과정을 콘셉트로 담은 이번 댄스비디오는 배달의민족 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다.

장인성 우아한형제들 브랜딩실장은 "떡볶이는 채식주의자는 물론 남녀노소 모두에게 사랑받는 대표적인 국민 음식"이라며 "떡볶이를 좋아한다면 누구나 '떡볶이 마스터'가 될 수 있다는 취지로 이번 행사를 준비했다"고 말했다.

