우리銀, 이촌세무법인과 '우리내리사랑 부동산·골드신탁' 업무협약

맞춤형 세무자문 서비스 제공 맞손

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 이촌세무법인과 ‘우리내리사랑 부동산·골드신탁 업무협약’을 체결했다고 5일 밝혔다. 전일 서울 중구 소재 우리은행 본점에서 열린 협약식에는 심상형 우리은행 투자상품전략단장, 박외희 이촌세무법인 대표이사가 참석했다.

업무협약을 통해 양사는 우리은행의 상속·증여 신탁상품 가입 고객을 위한 세무자문 서비스 제공 및 상품 마케팅 추진을 적극 협력해 나가기로 했다. 신탁상품 가입 고객에게 저렴한 수수료로 신탁재산의 상속·증여는 물론, 양도 관련 맞춤형 상속설계 세무자문 서비스를 제공할 계획이다.

우리은행 관계자는 “늘어나는 상속 및 증여 수요에 발맞춰 신탁 상품 가입 고객에게 다양한 금융서비스를 제공해 드리고자 협약을 맺게 됐다"며 "상속·증여 신탁상품과 서비스를 아우르는 새로운 브랜드를 런칭해 차별화된 금융 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

