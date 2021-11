[아시아경제 문혜원 기자] 더벤티가 2014년 1호점을 연 지 7년 만에 800호점을 열었다고 5일 밝혔다. 지난 4월 600호점, 6월 700호점을 연 지 약 4개월 만이다.

더벤티는 올해 한 해 동안만 230개 이상의 신규 매장을 열 정도로 가파른 성장세를 보이고 있다.

800호점은 방학사거리점으로, 더벤티는 오픈 기념 행사로 브랜드 앱에서 꽝 없는 룰렛 이벤트를 진행한다. 더벤티 앱을 통해 이벤트에 참여하면 멜팅 참깨 라떼, 카페라떼, 바닐라 라떼, 500원 할인쿠폰이 랜덤으로 지급된다.

박수암 더벤티 대표는 “더벤티를 사랑해준 고객들과 본사를 믿고 따라와준 가맹점들 덕분에 800호점을 오픈하게 됐다”며 “그간 보내주신 성원에 보답하고 감사한 마음을 전달하기 위해 오픈 기념 이벤트를 함께 준비했으니 많은 관심 부탁드린다”고 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr