'요소수 대란'에 해외 직구 사이트 뒤진다…사기행각도 극성

중국, 수출 중단으로 요소수 품귀 대란

온라인 플랫폼서 10배 이상 가격에 거래

[아시아경제 나예은 기자] 중국의 수출 중단으로 국내에서 요소수 품귀 현상이 지속되자 해외 직구로 눈을 돌리는 사람들이 늘고 있다. 요소수는 경유 차량에서 발생하는 발암물질인 질소 산화물을 물과 질소로 바꿔주는 성분으로, 트럭 등에 의무 장착하는 질소산화물 저감장치(SCR)에 들어가는 필수 품목이다.

4일 유통업계에 따르면 최근 오픈마켓에서는 해외 직구로 요소수를 판매·구입하는 사람들이 늘었다. 요소수 품귀 현상은 국내에서 유독 심한 상황이라 해외 직구 사이트에서는 요소수 상품을 쉽게 찾아볼 수 있기 때문이다.

해외 직구 제품 대부분은 요소수 품귀 우려가 나오기 시작한 올해 10월 이후 등장했다. 중고 거래 사이트 등에서는 10L 당 호가가 10만원선까지 치솟았지만, 아직 오픈마켓 사이트에서는 이보다 저렴한 가격에 구매 대행 방식으로 중국에서 직접 배송하는 요소수 상품들을 찾아볼 수 있다.

해외 직구 사이트에서도 중국산과 일본산 요소수 상품을 쉽게 찾아볼 수 있다. 일본산 요소수는 중국산보다 다소 높은 가격에 판매되고 있다.

구매자 대부분은 디젤 승용차 운전자들로 보인다. 2015년 국내 배기가스 배출 규제인 '유로6'이 적용된 이후 등록된 디젤차는 승용과 화물용 모두 선택적 환원 촉매 장치(SCR)를 의무적으로 부착해야 하기 때문이다. 이 때문에 디젤 차량이 상당수인 물류 산업 역시 큰 피해를 볼 수 있다는 우려가 나오고 있다.

국내에서는 이전에 약 1만원 선에서 거래되던 요소수가 최대 12~13만원에 거래되면서 10배 이상 뛴 가격에 판매되고 있는 것으로 알려졌다.

지난 3일 아시아경제가 거래 플랫폼 등에서 요소수를 검색해 본 결과, 10만원 이상의 가격으로 요소수를 구매하겠다는 누리꾼들의 글을 쉽게 찾아볼 수 있었다.

한 누리꾼은 "요소수가 없어서 차량 운행을 못 하고 있다"라며 "(가격) 부르는 대로 살 테니 제발 하나라도 팔아 달라"라고 애원하는가 하면, 요소수 판매처들을 향해 "당장 사업이 힘든 화물차량이나 버스부터 우선해서 팔아달라"고 촉구하는 글도 있었다.

또 요소수 품귀 현상을 틈탄 사기 의심 사례도 등장하고 있다.

4일 전라북도의 한 요소수 제조업체는 KT 직원을 사칭한 남성의 요구에 속아 전화번호 착신을 전환했다. 이 남성은 요소수 제조업체로 걸려 오는 전화를 가로채 구매자들에게 요소수를 대량으로 팔 테니 입금하라고 접근한 것으로 파악됐다.

요소수 제조업체 관계자는 "반나절 동안 업체 5∼6곳이 속아 7천여만원 정도를 입금한 것으로 보인다"며 "피해자들에게 가짜 명함을 보여주며 사칭했다"고 말했다.

한편 정부는 요소 수입을 원활화하기 위해 긴요한 물량에 대해선 수입을 재개할 수 있도록 중국 정부에 협조를 요청하고 있다. 또 수급 불안 장기화에 대비해 중국 뿐 아니라 러시아 외 다양한 국가를 대상으로 수입처를 다변화하는 방안을 검토할 계획이다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr