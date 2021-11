경남교육청, 고1, 2학생·학부모 대상 맞춤형 진학 상담

효율적인 2학기 마무리와 겨울방학 활용 방안 제시

변화하는 수능체제와 수험생의 특성을 고려한 맞춤형 상담

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 고1, 2학년 학생과 학부모를 대상으로 효율적인 2학기 학습 방법과 진학 설계를 위한 맞춤형 진학 상담을 실시한다고 4일 밝혔다.

상담은 8일부터 12일까지 경남 대입 정보센터와 서부 대입 정보센터에서, 22일부터 25일까지는 경남 대입 정보센터에서 사전 신청한 학생과 학부모 300명을 대상으로 진행한다.

상담 내용은 효율적인 2학기 마무리와 겨울방학 활용 방안 뿐만 아니라 대입 전형별 특징 및 수험생의 특성을 고려한 최상의 대입 전형 모색과, 변화하는 수능 체제에 대한 궁금증 해소에 주안점을 둔다.

상담위원은 대학 입시와 진학지도 경험이 풍부한 대학진학전문위원단, 경남 대입 정보센터 상담교사들로 구성했다.

홍정희 진로교육과장은 “이번 맞춤형 상담이 대입제도의 변화를 읽고, 학생·학부모의 대입 전형 선택을 돕는 기회가 되길 기대한다”며 “학생들의 자기주도적 진로·진학 선택에 도움이 되는 프로그램을 더 많이 준비하겠다”고 말했다.

