세계청소년문화재단, ‘대교국제조형심포지엄’ 작품 전시회 개최

9일까지 북서울 꿈의숲 아트센터 드림갤러리에서 진행

입체조형 분야 신예 작가 대상 창작·전시·교류 기회 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 세계청소년문화재단은 북서울 꿈의숲 아트센터 드림갤러리에서 ‘2021 대교국제조형심포지엄’ 작품 전시회를 개최한다고 4일 밝혔다.

‘대교국제조형심포지엄’은 세계청소년문화재단이 지난 2000년부터 입체예술 분야 신예 작가를 발굴하기 위해 실시하는 문화예술 후원 사업이다.

올해에는 국내 작가 10명을 최종 선발해 어시스턴트 작가들과 함께 지난 9월 29일부터 18일간 경기도 양주 크라운해태 조각스튜디오에서 석조와 철조, 목조 등 다양한 재료를 활용한 작품 창작 활동을 진행했다.

최종 완성된 작품들은 오는 7일까지 북서울 꿈의숲 아트센터 드림갤러리에 전시된다. 입체예술에 관심있는 대학생을 비롯한 누구나 무료로 감상할 수 있다.

대교국제조형심포지엄은 올해부터 문화체육관광부 장관상을 수여해 문화교류 협력에 기여한 황재원 작가(국민대)가 수상의 영예를 안았다. 또한 입체조형 분야 활성화에 기여한 이치현 작가(성신여대), 배현우 작가(중앙대), 맹국호 작가(단국대)는 각각 과여상(신현균 님)과 청강상(이상안 님), 마쯔오 우정상(일본 기비시스템 회장)을 수상했다.

세계청소년문화재단 관계자는 “코로나19로 인해 어려운 환경 속에서 꿈과 희망을 잃지 않는 젊고 재능있는 작가들을 응원하기 위해 이번 작품 전시회를 개최하게 됐다”며 “내년에는 팬데믹으로 인해 함께하지 못한 해외 작가들을 초청하여 국제간 예술 교류의 기회를 펼칠 수 있는 장을 마련할 것이다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr