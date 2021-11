[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 청소년을 위한 온라인 경제교육 콘텐츠 '한은 경제아카데미'를 오는 11일과 16일 두 차례에 걸쳐 한은 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 제공할 예정이라고 4일 밝혔다.

이번 아카데미는 경제상식과, 경제학 코드, 미시경제학 등을 주제로 열린다. 해당 콘텐츠는 코로나19 장기화에 따른 학교 비대면 교육을 지원하기 위해 방송 강연방식으로 특별 제작된다. 아울러 전문강사들이 경제의 원리 및 현상을 역사, 미술 등과 융합해 설명할 예정이다.

한편 한은은 "앞으로도 청소년들이 일상생활에서 접하는 경제 현상을 올바르게 이해하는 데 도움이 되는 콘텐츠를 제작해 청소년 경제교육의 효과성을 높여나가도록 할 예정"이라고 말했다.

