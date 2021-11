명문제약, 최대주주 지분매각 '엠투엔'과 우선협상

[아시아경제 황준호 기자] 명문제약 명문제약 017180 | 코스피 증권정보 현재가 5,810 전일대비 100 등락률 +1.75% 거래량 919,684 전일가 5,710 2021.11.04 14:52 장중(20분지연) 관련기사 엠투엔, 명문제약 인수 추진설에 대한 조회공시 요구美 FDA 승인발표 다음 ‘ㅇㅇㅇ’ 긴급사용 승인!! 대장주 뒤집힌다!정부 발표합니다! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다 close 은 4일 이사회를 열어 최대주주의 지분매각과 관련해 주식회사 엠투엔 엠투엔 033310 | 코스닥 증권정보 현재가 10,900 전일대비 300 등락률 -2.68% 거래량 536,179 전일가 11,200 2021.11.04 14:52 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일엠투엔, 명문제약 인수 추진설에 대한 조회공시 요구주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close 을 우선협상대상자로 선정했다고 공시했다.

명문제약은 향후 선정된 우선협상대상자와 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 예정이며, 진행과정에서 구체적인 내용이 확정되거나 중요한 결정사항이 있을 경우, 공시관련 법률 및 규정에 따라 추후 공시 할 예정이라고 밝혔다.

