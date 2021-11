현대건설, 미래 주거모델 ‘프로젝트 C’ 선보인다

내년 1월까지 MZ세대 대상 광교 앨리웨이 상가 내 팝업스토어 운영

현대차 협업 통해 무중력 제어 체험 가능한 ‘제로그래비티 체어’ 이용

MZ세대에게 인지도 높은 대표 인플루언서와 크리에이터 협업 진행

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설이 하드웨어 중심의 주거단지의 특화설계, 시공에서 한 단계 진화된 라이프콘텐츠 융합형 공동주거 모델 '프로젝트 C(PROJECT C)'를 기획, 시범 운영한다고 4일 밝혔다.

이는 공동주거 내 다양한 특화 공간과 매칭되는 콘텐츠를 운영, 공동주거 중심의 지속가능한 입주민 커뮤니티 활성화를 도모하는 하드웨어+ 소프트웨어 융합형 미래주거 모델이다. 체험테마는 ①재충천(RECHARGE) ②놀이터(PLAYGROUND) 2가지로 구성되며 MZ세대를 주요 대상으로 내년 1월까지 광교 앨리웨이 상가내 팝업스토어(연남 방앗간 카페공간)를 운연한다.

이번 팝업스토어는 현대건설에서 개발한 'H 슬리포노믹스'와 'H 아이숲'시스템에 MZ세대 라이프스타일 유형으로 크리에이터의 콘텐츠를 접목했다. H 시리즈의 미래주거 공간 경험에 웰니스, 키즈, 펫 등의 다양한 크리에이터의 콘텐츠 경험이 융합돼 입주민들이 콘텐츠를 더욱 깊게 집중하고 경험할 수 있는 최적화된 환경을 제공한다.

첫 체험 전시 테마(RECHARGE)는 몸과 마음이 쉴 수 있는 재충전 공간과 힐링 라이프 콘텐츠로 현대건설과 현대자동차의 콜라보레이션을 통해 충분한 휴식과 숙면의 질을 높이는 공간을 체험할 수 있다.

현대건설에서 개발한 'H 슬리포노믹스' 시스템이 인테리어/조명/온도/음향 환경을 중심으로 최적화해 해당 공간에서 이뤄지는 요가, 다도, 힐링향 시향 등 다양한 크리에이터 콘텐츠의 체험 환경을 제공한다. 이와 함께 현대자동차와 협업을 통해 무중력 제어도 체험 가능한 '제로그래비티 체어'도 이용 가능하다. 전기차 아이오닉5에도 적용된 '제로그래비티 체어'는 공중에 뜬 것과 같은 편안한 자세를 제공하여 궁극적인 휴식을 즐길 수 있다.

11월 말부터 전시예정인 두 번째 전시 테마(PLAYGROUND)는 몸과 마음이 활기차게 리프레시 될 수 있는 미술 교육 강좌, 놀이 키트 체험, 반려동물과 함께 하는 교육 및 놀이 등의 콘텐츠 이용이 가능하다. 자연을 모티브로 숲 속에 있는 듯 쾌적하고 안전한 실내놀이터이자 패밀리 라운지인 ‘H 아이숲’ 디자인 공간에서 진행돼 체험 효과를 극대화 한다. 육체적 활동이 이뤄지는 ‘H 아이숲’에서 크리에이터의 교육 콘텐츠를 통해 신체와 정신이 함께 성장할 수 있는 도심 속 놀이터를 경험할 수 있다.

현대건설 관계자는 "미래 잠재고객인 MZ세대의 다양한 니즈와 이에 부합하는 콘텐츠를 관찰하고 분석하여, 당사가 짓는 주거공간에 지속가능한 라이프 콘텐츠 융합형 주거모델의 방향성을 도출하고자 노력하고 있다"며 "이번 PROJECT C 시범 운영 및 고객 반응 피드백 분석을 거쳐 현대건설이 시공한 아파트에 확대 적용을 검토할 예정"이라고 말했다.

