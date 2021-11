군입대 장병 24시간 휴대전화 사용 추진

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]앞으로 군 입대를 한 훈련병과 자대에 배치된 병사들이 일과 시간에 휴대전화를 사용할 수 있을 것으로 보인다.

4일 국방부 관계자는 “병사들은 임무수행과 보안에 지장이 없는 선에서 방안을 마련 중이며, 훈련병은 훈련기간 목적달성 등을 고려해 시행여부를 판단할 예정”이라고 밝혔다.

현재 국방부는 지난 1일부터 육군 15사단 소속 기간병과 훈련병 총 5000여 명을 대상으로 '일과 중 휴대전화 사용' 1차 시범운영에 착수했다.

시범운영은 내년 2월 초까지 진행할 예정이며 운영기간 중 기간병은 '24시간 허용', '평일 오전 점호∼일과 개시 전(9시)', '평일 오전 점호∼오후 9시(훈련 시엔 통제)' 등 3개 그룹으로 나눠 진행 중이다.

15사단 훈련병들은 '코로나19 시국 고려 입소 첫 주만 평일 30분, 토·일 1시간씩', '1∼5주차 평일 30분, 토·일 1시간씩' 등 2개 그룹으로 나뉘었다. 시범 운용 결과에 따라 훈련병의 휴대전화 사용도 전면 금지에서 일부 완화될지 주목된다.

지난해부터 병사들의 휴대전화 사용이 허용됐지만, 일률적인 사용시간 규제 등으로 취지를 충분히 살리지 못하고 있다는 지적이 지속적으로 나왔다. 간부의 경우 작전임무 수행 등 특별한 상황이 아니면 영내에서 휴대전화 사용에 제한이 없다는 점을 고려하면 병사만 사용시간에 제한을 두는 것은 '차별'에 해당한다는 견해도 있다. 아울러 훈련병 등 양성교육기간 중 휴대전화 사용 제한이 과도한 기본권 제약이라는 지적도 꾸준히 나온다.

국방부는 이번 1차 시범운용 기간 다방면으로 장단점을 확인한 뒤 그 결과를 종합해 내년 3∼6월 2차 시범 운용 여부를 검토할 예정인 것으로 알려졌다.

