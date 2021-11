CJ푸드빌, ‘뚜레쥬르 합격의 전당’ 수험생 응원 제품 출시

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 뚜레쥬르는 수험생에게 응원의 메시지를 전하는 제품을 출시했다고 4일 밝혔다.

뚜레쥬르는 ‘뚜레쥬르 합격의 전당’을 콘셉트로 위트와 감동이 담긴 합격 선물을 선보인다. 세계적으로 유명한 명화를 재해석해 합격 문구를 담은 일러스트 패키지로 어느 때보다 힘든 시기를 견뎌낸 수험생들에게 긍정의 메시지를 전하고자 했다. 찹쌀떡·엿 등 전통 선물과 쿠키·초콜릿 등 양과 조합을 1~2만원 대 합리적인 가격으로 구성해 가성비와 가심비를 모두 잡은 것이 특징이다.

대표 제품 ‘만점왕의 탄생’은 보티첼리의 명화 ‘비너스의 탄생’을 모티프로 수능 만점을 받아 기뻐하는 학생의 모습을 패키지에 담았다. 찹쌀떡, 사브레 쿠키, 초콜릿을 풍성하게 구성했다. ‘합격 스타’는 드가의 ‘발레 스타’를 재해석해 학사모를 쓰고 기쁨의 발레를 추고 있는 소녀 일러스트가 그려진 패키지에 흑임자 찰떡과 전통엿, 초콜릿을 담았다.

응원 선물을 더욱 합리적 가격에 구매할 수 있는 행사도 마련했다. 먼저 오는 5일 늦은 오후 9시부터 60분간 11번가 라이브 커머스 ‘라이브 11’에서 ‘뚜(레쥬르)라이브’를 진행한다. 이번 라방에는 아나운서 최희와 쇼호스트 김기환이 출연해 뚜레쥬르 수능 시즌 제품을 상세히 소개하고, 방송 중 구매 고객에게 최대 25% 할인 혜택을 제공한다.

이달 10일과 17일에는 SKT T멤버십 고객 대상 ‘티데이(T Day)’를 운영하고 뚜레쥬르 매장에서 제품 구매 시 1000원 당 300원 할인 혜택을 준다.

