[김맹녕의 골프영어회화] "sandbag과 sandbagger"

‘샌드배거(sandbagger)’.

부끄러운 줄 모르는 철면피(He has a thick skin)란 뜻이다. 이를테면 "진정한 골퍼는 두 개의 핸디캡을 갖고 있다: 하나는 자랑할 때이고, 또 다른 하나는 내기할 때 쓴다(Thick-skinned golfer have two handicaps: one for braggin and one for betting)." 골프 슬랭으로 고무줄 핸디캡 골퍼, 다시말해 핸디캡을 수시로 바꾸는 거짓말쟁이(handicap cheater)다.

예선에서 자신이 가진 기량과 파워를 감추고 최선을 다하지 않다가 본선에서 베스트를 발휘하는 플레이어 역시 샌드배거다. 골프대회에서 상품이나 돈을 따기 위해 의도적으로 핸디캡을 낮게 적는 비신사적인 골퍼를 가리킨다. 뉴욕에서 모래 주머니(sandbag)를 흉기로 사용한 지하철 강도가 출발점이다. 가죽 주머니에 모래를 채우고 손잡이를 단 마피아용 흉기 블랙잭에서 나왔다고도 한다.

포커에서는 좋은 카드가 왔을 때 상대방이 드롭하지 않도록 제스처를 써서 막판에 왕창 거금을 걷어가는 술수를 샌드배깅(sandbagging)이라고 한다. 회사에서 각종 술수를 써서 판매 목표를 적게 받아 놓고 나중에 실적을 크게 상회시켜 큰소리치는 세일즈맨이 있다. 이 또한 샌드배거다. 영국이나 스코틀랜드에서는 샌드배거 대신 밴디트(bandit) 또는 링거(ringer)다.

A: Do you know what Mr. Chung shoots around?(정 선생님이 얼마나 치시는지 아십니까?)

B: Nowadays, he usually shoots around three or four over par,but he always falsely registers his handicap as nine(요즘 3~4오버파로 라운드를 하고 있지만 핸디캡은 항상 9로 허위 신고합니다).

A : That’s surprising. Is he a sandbagger?(놀랍군요. 그는 상품을 타기 위해 의도적으로 핸디캡을 속이는 골퍼입니까?)

B : I think so(그렇다고 생각합니다).

글=김맹녕 골프칼럼니스트





