靑 "김정은 첫 종전선언 언급, 의미 적지 않다"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 문재인 대통령이 유엔에서 제안한 종전선언에 대해 김정은 북한 노동당 총비서가 첫 언급을 한 데 대해 "의미가 적지 않다"고 평가하며 종전선언 관련 한미간 문안 협상 등 북한과의 협상 여지를 찾아보겠다고 밝혔다.

청와대 관계자는 3일(현지시간) 문 대통령의 유럽 순방 중 마지막 방문지인 헝가리 부다페스트 현지에서 기자들과 만나 '당사국인 북한의 종전선언 의지'를 묻는 기자의 질의에 "북한은 여러 차례 종전선언에 관한 입장을 표명했다. 그 중에 김 총비서가 대외적으로 종전선언에 대해서 언급한 것은 이번이 처음"이라며 이같이 밝혔다.

김 총비서는 지난 9월 29일 열린 최고인민회의에서 시정연설을 통해 종전선언에 대해 언급한 바 있다.

청와대 관계자는 "북한 리더십 차원에서 종전선언에 대한 관심을 대외적으로 표명한 것은 의미가 적지 않다고 보고 있다"며 "종전선언에 관한 한미 간의 문안이라든지 협상 전략이라든지 계속 협의한 기초 위에서 북한과 협상을 할 수 있는 여지를 찾아보고자 한다"고 밝혔다.

문 대통령이 '탈원전' 정책을 펴면서 개도국에 원전을 지어주겠다고 한 것이 모순되는 것 아니냐는 지적에는 "2050년 탄소중립까지도 원전의 역할은 계속된다는 입장"이라며 "다만 신규 원전 건설은 하지 않겠다는 입장이고, 그리고 또 설계수명이 다한 원전은 이제 폐쇄한다는 입장"이라고 강조했다.

청와대 관계자는 "앞으로도 상당 기간 실제로 원전을 통한 전기발전이 있을 것이고, 우리가 개발한 기술이나 노하우는 전 세계적으로 높은 평가를 받고 있다"며 "폴란드나 체코는 실제로 원전을 원하고 있고 우리는 그러한 기술이 있고 경험이 있기 때문에 그러한 분야에서 서로 도움이 되는 것을 찾을 수 있지 않을까 생각하고 있다"고 밝혔다.

영국 글래스고에서 개최된 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 한일 정상회담이 무산된 경위에 대해서는 "기시다 총리의 체류 시간이 매우 짧았던 데다 COP26 회의가 100여국 정상이 참석하는 대규모 행사였던 관계로, 한일 정상의 동선이 겹치질 않았다"며 "한일관계의 미래지향적 발전을 위해 함께 노력해 나가고자 한다는 입장에 변함이 없고, 정상회담을 포함한 대화에 열려 있다는 입장"이라고 말했다.

