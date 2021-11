카페24 카페24 042000 | 코스닥 증권정보 현재가 28,700 전일대비 900 등락률 -3.04% 거래량 89,766 전일가 29,600 2021.11.03 15:30 장마감 관련기사 카페24, 3분기 매출 664억…영업이익은 적자전환웹소설·쇼핑 이어 도서·공연 접수…견고해진 '네이버 플랫폼 제국'[종목속으로] 네이버와 한 배 탄 카페24…아직 지켜볼 때 close 는 보통주식 34만1296주의 유상증자를 결정했다고 3일 공시했다. 증자방식은 제3자배정증자이며 이를 통해 확보한 99억9997만2800원은 운영자금으로 쓰인다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr