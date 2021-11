홍준표 "文, 관권선거 중단하고 조용히 물러가라"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 문재인 대통령과 이재명 더불어민주당 최종 후보를 동시에 저격하고 나섰다. 특히 문 대통령을 향해서는 "그냥 조용히 물러가라"고 경고했다.

홍 의원은 3일 서울 여의도 캠프 사무실에서 기자회견을 열고 "문재인 정권은 총체적 관권 선거 책동을 즉각 중단해야 한다"며 "국민들은 현 정권의 국민 주권 부정과 반민주주의 작태를 결코 용서하지 않을 것"이라고 밝혔다.

그는 우선 '이재명 대장동 특검'을 주장했다. 홍 의원은 "'이재명-유동규-김만배'는 한 배를 타고 이해를 같이하는 범죄공동체"라며 "검찰은 유동규, 김만배 등 수족만 자르고 머리인 이 후보를 조사조차 하지 않은 꼬리 자르기 수사로 일관하고 있다. 이런 검찰에 수사를 맡길 수는 없다. 즉각 특검을 받아들이고 공정한 수사를 해야 함을 다시 천명한다"고 강조했다.

홍 의원은 또 이른바 '이재명 예산' 편성과 '이재명 지원금'을 즉각 중단해야 한다고 했다. 그는 "내년 예산 심사에서 민주당은 이 후보 당선을 위한 예산을 편성하고 있다"며 "대통령도 아닌 이 후보의 기본 시리즈나 다른 공약 예산이 내년도 본예산에 편성되는 것은 민주적 절차와 예산회계 원칙에 완전히 어긋나는 일"이라고 비판했다.

이어 홍 의원은 "국가채무 1000조원 시대에 '위드 코로나19'로 전환한 시점에서, 내년 대선 투표 코앞에 지급될 재난지원금은 선거용 국민 매표에 불과하다"며 "행정부 권력은 대선에서는 중립으로 두어야 한다. 국가 예산과 행정부처, 정부 정책은 철저히 중립을 지키도록 해야 한다"고 꼬집었다.

그러면서 그는 '선거중립내각 구성'을 요구했다. 홍 의원은 "문 정권 내각을 보면 국무총리를 비롯해 국정원장, 법무부 장관, 행정안전부 장관 등 선거에 영향을 미칠 수 있는 모든 주무 장관들은 모두 여당 출신 정치인"이라며 "민주주의는 실질적으로나 절차적으로 모두 그 공정성과 정당성이 담보될 때만 지켜진다. 즉각 선거 중립 내각을 구성하고 엄정중립을 선언하라"고 말했다.

마지막으로 홍 의원은 문 대통령에게 "임기 말 하산길에는 다음 정부에 부담을 주는 대못박기는 하지 않는 것이 정치적 도리"라며 "그냥 조용히 물러가라"고 목소리 높였다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr