가야 문화 대표 유물, 전국에서 만나보자!

경남 김해시 대성고분박물관 소장 가야 유물 100점, 전국 각지 박물관에 대여

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] '가야왕도 김해'에서 출토된 가야 시대 유물들이 전국에 선보인다.

경남 김해시 대성동고분박물관은 소장 관리하는 83개 유적 1만291점의 유물 가운데 100점을 전국 6개 박물관에 대여 전시한다고 3일 밝혔다.

국립경주박물관, 국립김해박물관, 국립대구박물관, 부산정관박물관은 특별전시실에서, 국립중앙박물관과 창녕박물관은 상설전시실에서 대여받은 가야 유물들을 전시한다.

대여 유물은 대성동 88호분 출토 금동 허리띠(경남유형문화재 제668호) 등 대성동고분박물관의 학술발굴에서 출토된 유물들로, 가야문화의 국제성과 우수성을 대표하는 유물들이다.

대여 기간은 짧게는 6개월, 길게는 1년이며 금관가야의 유물들이 서울을 비롯한 전국 각지에 전시돼 가야문화 우수성을 알리고 대성동고분군 유네스코 세계유산 등재 홍보에도 큰 도움을 줄 것으로 보인다.

한편 대여로 비게 되는 전시실에는 수장고에 보관 중인 유물 중 비슷한 것이나 복제품을 전시하여 관람객 불편을 최소화한다.

