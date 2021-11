[아시아경제 공병선 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 42,800 전일대비 650 등락률 -1.50% 거래량 63,791 전일가 43,450 2021.11.03 11:05 장중(20분지연) 관련기사 GS에너지, 국내 최초 친환경 블루 암모니아 도입 계약원자재값 급등에 날개 단 에너지株허태수 취임 후 '뉴 투 빅' 외친 GS, 혁신 스타트업과 함께 신사업 발굴 가속 close 는 오는 17일 오전 9시10분 서울 본사에서 기업설명회를 개최한다고 3일 공시했다.

이번 설명회는 기관투자자를 대상으로 하며 경영실적 및 주요 관심 사항 관련 질의응답을 진행할 예정이다.

