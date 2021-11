[아시아경제 김흥순 기자] 구자열 한국무역협회 회장(왼쪽 두 번째)은 2일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장을 만나 한국-UAE 간 경제협력 확대 방안을 주제로 환담했다.

구 회장은 두바이 엑스포에 맞춰 무역협회가 개최하는 두바이 O2O 전시 화상 상담회 및 판촉전(K-Product Roadshow Dubia) 참가를 위해 UAE를 찾았다.

알 무바라크 아부다비 행정청장은 무바달라 국부펀드 최고경영자(CEO)와 UAE 원자력공사 이사회 회장, 잉글랜드 프로축구 맨체스터시티의 회장을 겸하고 있다.

