야놀자, 상생 방안 확대한다…"여행·숙박업계와 동반 성장"

[아시아경제 이준형 기자] 여가 플랫폼 야놀자는 단계적 일상회복(위드 코로나)을 맞아 여행·숙박업계와 동반 성장하기 위한 상생 방안을 확대한다고 3일 밝혔다.

야놀자는 상생 TF를 구축한다. 관광 전문가인 최규완 경희대학교 H&T애널리틱스센터장이 TF를 이끈다. 야놀자는 TF를 통해 제휴점 비용 절감과 매출 증대 방안 등 상생 방안을 만들 계획이다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영보고서도 제작한다.

민관 협력을 통한 국내 여행 활성화 캠페인에도 나선다. 야놀자는 지금까지 지방자치단체와의 협력을 위해 24억원을 투자했다. 회사에 따르면 이 투자로 발생한 사회적 가치는 약 108억원이다. 올해는 약 50억원을 투자한다. 지자체 협업을 통해 발생한 수익은 모두 지역경제와 관광 활성화에 재투자한다.

국내 여행 산업 전체의 경쟁력을 강화하기 위한 방안도 마련한다. 야놀자는 여행기업과 스타트업에 대한 투자와 지원을 통해 국내 여행 생태계의 선순환 구조를 구축하겠다는 입장이다. 문화체육관광부가 주관하는 650억원 규모의 모태펀드에 130억원을 투자하기도 했다.

김종윤 야놀자 대표는 "상생 방안을 꾸준히 확대하며 ESG 경영을 적극 실천하겠다"면서 "적극적인 민관 협력과 투자 지원을 통해 관광 산업의 지속가능한 성장을 위해 노력하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr