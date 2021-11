과기부, '5G 기반' 장비·단말 부품 수요매칭 데이 개최

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 3일 양재동 엘타워에서 국내 통신사, 5G 단말 및 장비사, R&D연구자 등이 참석한 가운데 '5G 기반 장비·단말 부품 수요매칭 데이'를 개최했다고 밝혔다.

이번 수요매칭 데이 행사는 5G기반 장비·단말 부품에 대한 정부과제 기술개발 진행현황을 공유하고 수요기업과 공급기업 간 협력을 도모하기 위해 마련됐다.

‘5G 기반 장비·단말 부품 기술개발 사업’은 해외 의존도가 높은 5G 기반의 장비ㆍ단말 등에 사용되는 광송신 모듈, 인덕터 등 주요 부품에 대한 기술경쟁력을 확보해 중소기업의 기술 자립도를 제고하고 글로벌 리더로 도약하기 위해 2020년부터 추진되고 있다. 2020~2023년 총 498억원이 투입된다. 올해 예산은 국비 141억원, 민간 50억원 등 총 191억원이다.

이날 행사에서는 기술개발 성과물에 대한 수요연계 방안을 발표하고, R&D과제 수행기관에서 기술개발 추진현황 발표 및 결과물에 대한 별도 전시도 함께 꾸려졌다. 전시부스의 경우 공급기관과 수요기관 간 매칭 서비스를 진행하고 기술개발 결과물에 대해 다양한 협력체계를 구축하기 위한 교류의 장으로 활용됐다.

박윤규 과기정통부 정보통신정책실장은 “우리기업이 확보한 우수한 기술을 수요기업에 소개하고 상호 협력체계를 구축해 ICT 부품·소재·장비의 선순환 체계 및 수요와 공급 간의 건전한 밸류체인 마련으로 기업 간 동반관계를 공고히 하는 노력이 중요하다”고 말했다.

