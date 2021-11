원희룡 "모범생 이미지 날 바꾼 건 이재명 덕분"

" 불난 집에 가서 아이를 구해오는 엄마 같은 심정 만들었다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도 지사는 모범생 이미지가 강했던 자신을 공격수로 바꾼 것은 "이재명 더불어민주당 대선후보 덕분"이라고 3일 밝혔다.

원 전 지사는 이날 TBS라디오 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연해 "제가 누구를 먼저 공격하고 이런 부분에 대해서는 사실 썩 내키지 않아 하는 그런 성격을 가지고 있다"면서 "제 앞에 닥쳐 있는 위협 그리고 제가 지켜야 될 가치라든가 제가 사랑하는 사람들이 생명이나 안전에 위협이 처해 있을 때는 정말 불난 집에 가서 아이를 구해오는 엄마 같은 그런 리액션이 무한대로 나온다. 그런 것을 자극했다"고 말했다.

원 전 지사는 막판으로 향하는 국민의힘 대선후보 경선과 관련해서는 지지를 호소했다. 그는 "가장 리스크가 적고 가장 정권 교체에 승률이 높을 뿐만 아니라 이기고 난 다음에 나라를 수습하고 이끌어나가는 게 정말 어려운 문제"라면서 "이런 문제에 대해서 한 사람의 주권자로서 한 사람이 전략적인 판단을 하는 입장에서 선택을 하시면 된다고 본다"고 당부했다. 정권교체 뿐 아니라 정권교체 이후 정부 운영 등에 있어서 적임자는 자신이라는 것이다.

한편 원 전 지사는 ‘끝나도 끝난 게 아니다’라고 발언한 것에 대해선 "이 후보의 대장동, 백현동 비리나 그간 살아온 인생 등에 대해 깊이 실체를 파헤쳤기 때문에 경선이 끝나도 다소곳이 물러나 있는 게 아니라 나름대로 최선의 역할을 하겠다는 것"이라고 설명했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr