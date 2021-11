하나금투, 내달 10일까지 해외선물 투자대회 '누가 알고 하나' 개최

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 다음 달 10일까지 6주간 '누가 알고(Algo) 하나' 해외선물 실전투자대회를 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 대회는 3주씩 나누어 총 2차례에 걸쳐 진행된다. 각 회차별 수익률이 높은 참가자 10명에게 1등 300만원부터 10등 30만원까지 순위별 상금을 준다.

하나금융투자의 해외선물계좌를 개설하고 하나금융투자 홈트레이딩 시스템인 ‘1Q HTS’ 또는 모바일트레이딩 시스템인 ‘하나원큐파생’, 하나금융투자 홈페이지에서 참가 신청을 하면 된다. 대회는 중복 참여가 가능하며, 첫 대회에 참가하면 다음 대회는 자동 신청된다.

각 회차 해당기간 동안 미국 시카고상품거래소(CME)의 해외 선물을 50계약 이상 거래해야 입상 자격이 주어지며, 단, 마이크로 상품은 10계약을 1계약으로 본다.

김기세 하나금융투자 해외파생영업팀장은 “이번 실전투자대회는 해외선물투자와 더불어 알고리즘 매매에 대한 손님들의 높은 관심을 반영한 것”이라며 “하나금융투자는 손님들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”고 대회 개최의 소감을 밝혔다.

’누가 알고(Algo) 하나’는 하나금융투자 홈페이지를 통해 중계된다. 중계 페이지를 통해 하나금융투자 해외파생영업팀에서 개발한 해외선물 알고리즘 샘플인 ‘알고H전략’과 수익률 대결을 해 이기면 블루투스 스피커를 주는 이벤트도 함께 실시한다. 또한 실전투자대회가 열리는 동안 하나금융투자 해외선물 계좌를 신규로 개설해 참가하면 3만원 상당의 모바일 커피 쿠폰도 준다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr