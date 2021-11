‘대한민국 전통의상 공모전’ 한남대 재학생 최우수상 수상

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대한문국 전통의상 공모전에서 한남대 재학생이 최우수상을 거머쥐었다. 이 공모전은 일반부와 한복 전문가 등이 다수 참가해 실력을 겨루는 자리로 22년째 이어지고 있다

2일 한남대에 따르면 ‘제21회 대한민국 전통의상 공모대제전’에서 이 대학 의류학전공 박예린 씨(4년)가 최우수상(부산시장상), 채복성 씨(4년)가 장려상을 나란히 수상했다.

또 심규리·문다인·이수빈·박유선 씨(4년)가 전통의상 특선, 최현지·강한빛(3년)·박상민(여름학기 졸업) 씨가 창작의상 부문에서 특선과 입선 수상자에 이름을 올렸다.

한남대 의류학전공은 한복 관련 교과목을 운영하면서 재학생이 졸업작품 제작으로 완성도 높은 작품을 제작, 해마다 공모전에 참여해 우수한 성과를 거두고 있다.

이번 공모전은 부산시 주최, ㈔부산섬유패션산업연합회 주관으로 열렸다.

한남대 의류학전공 김정아 교수는 “우리 학과 재학생이 올해 본상 최우수상을 처음으로 수상해 자랑스럽다”고 말했다.

