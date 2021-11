신한은행, 금융소비자보호 플랫폼 명칭 공모 이벤트

데이터 기반 금융소비자보호 디지털 플랫폼 추진

[아시아경제 박선미 기자] 신한은행은 ‘새로운 금융소비자보호 디지털 플랫폼의 명칭 응모 및 설문 이벤트’를 실시한다고 2일 밝혔다.

새로운 금융소비자보호 디지털 플랫폼은 다양한 고객 채널을 통해 들어온 민원, 칭찬, 제안 등 고객 금융경험을 금융거래 정보와 결합하고 분석하는 데이터 기반의 은행 내부용 플랫폼이다. 신한은행은 이를 통해 고객 편의성을 높이고 금융소비자보호 활동을 강화해 나갈 예정이다.

이번 이벤트는 플랫폼 명칭 및 고객 아이디어 응모와 금융소비자보호를 위한 고객 의견청취 두 가지 설문 영역으로 나누어 12일까지 진행되며 신한 쏠(SOL)과 인터넷뱅킹을 통해 누구나 참여 가능하다.

플랫폼 명칭 및 아이디어 우수 고객 5명에게는 백화점 상품권을, 고객의견청취 참여고객에게는 추첨을 통해 스타벅스 모바일 기프티콘을 각각 제공한다.

신한은행 관계자는 “금융을 바라보는 관점의 본질적인 변화에 따라 디지털 기반의 새로운 금융소비자보호 플랫폼 구축을 시작했다”며 “이번 이벤트를 통해 고객들의 소중한 아이디어를 바탕으로 금융소비자보호를 위한 신한은행만의 다양한 실천들을 이어나갈 계획이다”고 전했다.

