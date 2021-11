현대해상, 소셜벤처와 ESG 굿즈 만들어 사회공헌 나선다

[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 26,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,250 2021.11.02 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 금리상승 임박...몸값 오르는 손보주국민연금, '조선·엔터·손보' 종목 대거 매수현대해상, 보험료 15% 저렴한 온라인 이륜차보험 출시 close 은 'ESG(환경·사회·지배구조) 소셜벤처 공모전' 선정 기업들과 함께 사회적 가치를 반영한 굿즈를 개발하고 ESG 활동에 활용할 계획이라고 2일 밝혔다.

현대해상은 7월 소셜벤처의 가치창출을 돕고 협업을 도모하기 위해 공모전을 개최해 제리백, 크리에이터스랩, 터치포굿를 선정했다. 이들과 협업해 ESG 가치를 반영한 굿즈를 공동개발했다.

제리백은 빛반사 보행안전 굿즈를 개발했다. 버려지는 옥외광고물을 재활용하고 빛반사 소재를 사용하여 쓰레기를 줄임과 동시에 보행자 안전을 돕는 제품이다.

크리에이터스랩은 놀이형 슈가클레이 키트를, 터치포굿은 버려지는 플라스틱을 재활용해 줄넘기 세트를 만들었다.

현대해상은 이번 굿즈를 신규고객 이벤트와 사회공헌활동 등에 적극 활용할 예정이다.

정규완 현대해상 디지털전략본부장은 "ESG 소셜벤처 공모전은 현대해상이 소셜벤처와 함께한다는 것에 의미가 있다"며 "다양한 ESG 소셜벤처와 지속 가능한 협업 모델을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

