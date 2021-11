'식용 개' 윤석열 발언…여야 날선 비판 "날 때부터 식용인 개 없다"

유승민 "반려인 윤석열, '식용 개' 발언 듣기 거북해"

이재명 "반려동물 학대 부정도 문제지만, 개 식용·비식용 구분은 더 충격적"

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 대선주자 윤석열 전 검찰총장의 '식용 개' 발언에 여야의 날선 비판이 이어지고 있다.

당내 경쟁 주자인 유승민 전 의원은 1일 윤 전 총장이 '식용 개라는 것을 따로 키우지 않나'리고 발언한 것에 대해 "듣기 굉장히 거북했다"고 일침했다.

윤 전 총장은 전날 경선 TV 토론에 출연해 개 식용 문제를 두고 "저는 개인적으로 반대하지만, 국가 시책으로 하는 데 대해선 많은 분의 사회적 합의가 있어야 하지 않겠느냐"고 말했다.

유 전 의원은 이에 "반려동물 학대와 직결되는 문제"라고 반박했고, 그러자 윤 전 총장은 "반려동물을 학대하는 게 아니고, 식용 개라는 것은 따로 키우지 않나"라고 재반박한 바 있다.

유 전 의원은 이와 관련해 YTN 라디오에서 "요즘 반려 인구가 1500만명이 넘는다. 개를 식용으로 하는 문제는 이제 금지할 때가 됐다"며 이같이 말했다. 이어 "윤 후보도 집에서 강아지, 고양이 다 키우시지 않나. 저도 강아지를 너무나 좋아한다. 다 똑같고 귀여운 강아지"라고 지적했다.

이재명 더불어민주당 대선후보 역시 이날 자신의 페이스북을 통해 "날 때부터 식용인 개는 없다"며 윤 전 총장의 발언을 비판하고 나섰다.

그는 "어제 국민의힘 대선후보 토론회에서 윤석열 후보가 '개 식용은 반려동물 학대가 아니다, 식용 개는 따로 키우지 않느냐'고 했다. 개 식용이 반려동물 학대가 아니라는 주장도 큰 문제이지만, 개를 식용과 비식용으로 구분하는 모습은 더 충격적"이라며 이같이 밝혔다.

이어 "태어날 때부터 식용인 개는 없다. 죽기 위해 태어난 생명, 식용 개를 인정하는 것은 비극적인 일"이라며 "한 사람의 가치관, 세계관은 모든 사물과 현상을 대하는 관점, 인식, 태도에 그대로 투영된다"고 강조했다.

그러면서 "그렇기 때문에 개를 식용과 비식용으로 구분하는 윤석열 후보의 인식과 태도가 다른 사회적 문제의 진단과 해법에도 그대로 투영될까 심히 우려스럽다"며 "태어날 때부터 수저 색깔이 결정되는 세상을 바꿔야 하는 것처럼 죽기 위해 태어나는 생명, 식용 개를 용인하는 관점과 태도도 바꿔야 한다"고 일침했다.

끝으로 이 후보는 "반려동물을 키우는 윤 후보의 발언에 상처 받았을 국민들에게 지금이라도 사과하길 바란다"고 덧붙였다.

